Трамп объявил пострадавшую от пожаров Калифорнию зоной стихийного бедствия

“Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния. Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания, которые там происходят. Я целиком и полностью с вами”, — написал президент.

Всего в результате пожаров, бушующих в настоящее время на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Подавляющее большинство жертв приходится на большой пожар на севере штата примерно в 150 км от столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 кв. км, пламя удалось локализовать на 25%. В районе города Малибу огонь уничтожил 370 домов, тысячи человек были эвакуированы.

Ранее в Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Трамп также распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

