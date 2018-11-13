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Трамп объявил пострадавшую от пожаров Калифорнию зоной стихийного бедствия

Трамп объявил пострадавшую от пожаров Калифорнию зоной стихийного бедствия

Киев  •  УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где с прошлой недели бушуют крупные лесные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом американский лидер написал в понедельник в своем Twitter, передает УНН.

“Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния. Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания, которые там происходят. Я целиком и полностью с вами”, — написал президент.

Всего в результате пожаров, бушующих в настоящее время на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Подавляющее большинство жертв приходится на большой пожар на севере штата примерно в 150 км от столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 кв. км, пламя удалось локализовать на 25%. В районе города Малибу огонь уничтожил 370 домов, тысячи человек были эвакуированы.

Ранее в Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Трамп также распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018

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