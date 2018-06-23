Трамп назвав перенесення посольства США в Єрусалим виконанням передвиборчої обіцянки

“Я зробив це, тому що обіцяв виборцям, — зазначив він в інтерв’ю телеканалу. — Я вважаю, що дуже важливо було перенести посольство (в Єрусалим). Багато президентів до мене говорили, що збираються зробити це, але нічого не робили. І я ніколи не розумів, чому”.

За словами Трампа, приблизно за два тижні до відповідного оголошення, зробленого ним 6 грудня, “лідери багатьох країн почали дзвонити з проханням не робити такий крок”. “Але я не хотів, щоб вони мені вказували, що я не повинен робити”, — підкреслив глава Білого дому.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину.