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Торік у Німеччині скоротилася кількість страйків – дослідження

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У 2016 році в Німеччині відбулося близько 200 страйків, у яких узяли участь майже 1,1 мільйона працівників, а сукупна тривалість протестів, порівняно з 2015 роком, помітно скоротилась. Про це свідчать дані дослідження фонду Ганса Беклера (Hans Böckler), УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Загалом торік у Німеччині через страйки сумарно було втрачено 462 тисячі робочих днів.

Як заявили у фонді, це дещо менше, ніж середні результати 2011-2014 років, та значно менше, ніж у 2015-му. Тоді німці страйкували загалом близько двох мільйонів робочих днів. Раніше настільки високий результат було зафіксовано в 1992 році.

У порівнянні з іншими країнами в Німеччині страйкують порівнян небагато. У середньому на тисячу працівників за рік через страйк "випадає" 20 робочих днів. Це значно менше, ніж у Франції (123), Данії (122) чи Канаді (79).

Як повідомляв УНН, через страйки у Берліні скасували два рейси в аеропорту "Бориспіль".

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