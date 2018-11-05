Тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У понеділок, 5 листопада, в Україні переважатиме погода без істотних опадів, на заході температура сягатиме 19 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті - 22 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.