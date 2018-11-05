Тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У понеділок, 5 листопада, в Україні переважатиме погода без істотних опадів, на заході температура сягатиме 19 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті - 22 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"5 листопада в Україні без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман", - повідомили синоптики.

Вітер - північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі - 4-9° тепла; вдень - 8-13°, у західних областях та в південній частині місцями - 14-19°, на Закарпатті та Прикарпатті - до 22°.

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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