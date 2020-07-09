Титулований гонщик Алонсо повернувся в "Формулу-1"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Французька команда “Формули-1” “Рено” офіційно оголосила про повернення іспанського пілота Фернандо Алонсо, інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Угода пілота діятиме з сезону 2021 року, а його напарником стане Естебан Окон.

“Рено” — моя сім’я, і найприємніші спогади пов’язані з двома чемпіонськими титулами, але зараз я дивлюся в майбутнє. Мене переповнюють емоції, і я пишаюся тим, що повертаюся в команду, яка свого часу дала мені шанс почати кар’єру, а зараз дає можливість повернутися на найвищий рівень. У мене є принципи і амбіції, які відповідають проекту команди. Їх прогрес цієї зими підтверджує можливість досягнення цілей, поставлених на сезон 2022 року“, — зізнався 38-річний іспанець.

Варто відзначити, що у складі “Рено” іспанець двічі став чемпіоном “Формули-1” — у 2005-му та 2006-му роках. Також він є триразовим віце-чемпіоном серії (2010, 2012, 2013). Виступав за “Рено” з 2003 по 2006 роки і в 2008-2009 роках.

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