Титулований гонщик Алонсо повернувся в "Формулу-1"

Угода пілота діятиме з сезону 2021 року, а його напарником стане Естебан Окон.

“Рено” — моя сім’я, і найприємніші спогади пов’язані з двома чемпіонськими титулами, але зараз я дивлюся в майбутнє. Мене переповнюють емоції, і я пишаюся тим, що повертаюся в команду, яка свого часу дала мені шанс почати кар’єру, а зараз дає можливість повернутися на найвищий рівень. У мене є принципи і амбіції, які відповідають проекту команди. Їх прогрес цієї зими підтверджує можливість досягнення цілей, поставлених на сезон 2022 року“, — зізнався 38-річний іспанець.

Варто відзначити, що у складі “Рено” іспанець двічі став чемпіоном “Формули-1” — у 2005-му та 2006-му роках. Також він є триразовим віце-чемпіоном серії (2010, 2012, 2013). Виступав за “Рено” з 2003 по 2006 роки і в 2008-2009 роках.