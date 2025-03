В Австралії протести проти карантину переросли в сутички з поліцією

Деталі

Кілька сотень людей зібралися в центрі Мельбурна. Місцеві ЗМІ повідомили про кілька арештів та зіткнення протестуючих з поліцією. Близько 2 тисяч офіцерів поліції охороняли порядок під час протесту. Громадський транспорт і проїзд в місто були припинені.

У Сіднеї на вулиці також були направлені дорожній патруль і поліція. Поліція Нового Південного Уельсу заявила, що на учасників протестів очікують покарання у вигляді штрафу або арешту. У Сіднеї поліція заарештувала як мінімум двох осіб недалеко від місця запланованої акції протесту.

З середини червня Австралія бореться зі спалахом коронавірусу типу "Дельта", при цьому Сідней і Мельбурн, а також столиця країни Канберра вже кілька тижнів перебувають в суворому локдауні.

У суботу в Австралії було зареєстровано 1 882 нових випадки коронавірусу.

У Новому Південному Уельсі зареєстровано 1 331 випадок COVID-19, в основному в столиці штату Сіднеї, і 6 смертельних випадків, в той час як в штаті Вікторія було виявлено рекордні 535 нових випадків коронавірусу, знову ж в основному в столиці штату Мельбурні, а також одна смерть.

Доповнення

Більшість обмежень в Вікторії, Новому Південному Уельсі і Канберрі залишаться діяти, доки не менше 70% населення у віці 16 років і старше не будуть повністю вакциновані, що, виходячи з нинішніх темпів вакцинації, може статися в кінці жовтня або на початку листопада.

З початку пандемії в Австралії виявили близько 85 тисяч випадків COVID-19 та 1 145 смертей.

Переважна більшість австралійців підтримують вакцинацію і заходи з охорони здоров'я.

Police gradually winnowing the remaining dozen or so protesters down, driving them down side streets, arresting a few. @theage pic.twitter.com/fCupNjjt75

— David Estcourt (@davidestcourt) September 18, 2021

Trapped in a gorge formed by the road, protesters lob projectiles at police, who attempt to subdue the crowd by deploying capsicum spray @theage pic.twitter.com/1upyP4tOsR

— David Estcourt (@davidestcourt) September 18, 2021