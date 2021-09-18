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В Австралии протесты против карантина переросли в столкновения с полицией

В Австралии протесты против карантина переросли в столкновения с полицией

Киев  •  УНН

 • 31658 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Тысячи протестующих против коронавирусных ограничений вышли на улицы крупнейших городов Австралии. В ходе протестов произошли столкновения с полицией и аресты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Вrisbane Times.

Детали

Несколько сотен человек собрались в центре Мельбурна. Местные СМИ сообщили о нескольких арестах и столкновениях протестующих с полицией. Около 2 тысяч офицеров полиции контролировали правопорядок во время протест. Общественный транспорт и проезд в город были прекращены.

В Сиднее на улицы также были направлены дорожный патруль и полиция. Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что участников протестов ожидают наказания в виде штрафа или ареста. В Сиднее полиция арестовала как минимум двух человек недалеко от места запланированной акции протеста.

В субботу в Австралии было зарегистрировано 1 882 новых случая коронавируса.

С середины июня Австралия борется со вспышкой коронавируса типа "Дельта", при этом Сидней и Мельбурн, а также столица страны Канберра уже несколько недель находятся в строгой изоляции.

В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 1 331 случай COVID-19, в основном в столице штата Сиднее, и 6 смертельных случаев, в то время как в штате Виктория было обнаружено рекордные 535 новых случаев коронавируса, опять же в основном в столице штата Мельбурне, а также одна смерть.

Дополнение

Большинство ограничений в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Канберре останутся действовать, пока не менее 70% населения в возрасте 16 лет и старше не будут полностью вакцинированы, что, исходя из нынешних темпов вакцинации, может произойти в конце октября или начале ноября.

С начала пандемии в Австрилии обнаружили около 85 тысяч случаев COVID-19 и 1 145 смертей.

Подавляющее большинство австралийцев поддерживают вакцинацию и мероприятия по охране здоровья.

Police gradually winnowing the remaining dozen or so protesters down, driving them down side streets, arresting a few. @theage pic.twitter.com/fCupNjjt75

— David Estcourt (@davidestcourt) September 18, 2021

Trapped in a gorge formed by the road, protesters lob projectiles at police, who attempt to subdue the crowd by deploying capsicum spray @theage pic.twitter.com/1upyP4tOsR

— David Estcourt (@davidestcourt) September 18, 2021

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