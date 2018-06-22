Тенісистка Ястремська перемогла третю сіяну на турнірі у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська перемогла в двох поєдинках на старті одиночного розряду турніру ITF в Ілклі (Велика Британія), передає УНН.
Після виграшу у першому колі над господаркою змагань Габріелою Тейлор — 6:1, 6:3, наша співвітчизниця в 1/8 фіналу з призовим фондом 100 тис. дол. витратила майже дві години аби обіграти 24-річну представницю Таїланду Луксіку Кумкхум, посіяну під 3-м номером — 7:5, 6:4.
Примітно, що Ястремська здобула другу перемогу у 2018 році над опоненткою з топ-100. У січні вона обіграла росіянку Катерину Александрову на старті кваліфікації в Санкт-Петербурзі.
Зауважимо, що за місце в півфіналі турніру в Ілклі уродженка 18-річна спортсменка посперечається з володаркою “вайлд кард” — 21-річною Гаррієт Дарт з Великобританії, яка займає 190 рядок у WTA.