Телеканал НВО визнав Ломаченка найкращим боксером року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Український чемпіон в напівлегкій ваговій категорії Василь Ломаченко отримав чергове визнання за підсумками виступів у 2017 році, інформує Boxingscene, передає УНН.
Авторитетний телеканал НВО обрав Ломаченка в якості боксера номер один за підсумками виступів 2017-го року.
Ведучий програми "The Fight Gamе" на телеканалі НВО Джим Лемплі так охарактеризував нашого бійця: "найтехнічніший боксер в світі провів бездоганний рік. Спочатку Ломаченко змусив кут Джейсона Соси відмовитися від продовження бою після дев'ятого раунду. Соса став другим боксером, який вирішив таким чином припинити боротьбу. У грудні Ломаченко поклав кінець думкам про те, що Рігондо є настільки талановитим. Отже, вперше, але точно не в останнє, Ломаченко визнаний боксером року за версією The Fight Game".
Відзначимо, що в номінації двобій року НВО обрав баталію Володимира Кличка з Ентоні Джошуа, персоною року – Джошуа, а тренером-2017 – Едді Рейносо (наставник Сауля Альвареса).
Нагадаємо, що раніше три видання оголошувало Ломаченка кращим боксером року, що минає.