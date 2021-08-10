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"Талібан" продовжує наступ в Афганістані: захоплена сьома столиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У вівторок, 10 серпня, таліби захопили місто Фарах, що є адміністративним центром однойменної провінції. Про це пише DW із посиланням на dpa, передає УНН.

Деталі

Таліби взяли під свій контроль основні урядові об’єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію та в’язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах зі 128 тисячами мешканців розташований на річці Фарахруд. Безпекова ситуація у провінції в останні роки була напруженою.

Контекст

Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати свій вихід з Афганістану. У зв’язку з атаками талібів афганські сили безпеки і урядові війська у відповідь нанесли авіаудари за підтримки Сполучених Штатів. Бойові дії також викликають занепокоєння з приводу жертв серед цивільного населення.

У понеділок ЮНІСЕФ заявив, що шокований зростанням кількості жертв серед дітей на тлі ескалації насильства в Афганістані. За його даними, за останні три дні в різних провінціях було вбито щонайменше 27 дітей, у тому числі 20 дітей в Кандагарі.

Від початку наступальної операції “Талібану в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що талібан захопив ще дві столиці. Так, столиця провінції Айбак “впала” перед талібам в понеділок вдень без опору. Зокрема, таліби захопили столицю провінції Сарі-Пул після більш ніж тижневого опору афганських сил безпеки, після чого місто Сарі-Пул “впало”. Міста Айбак і Сарі-Пул приєднуються до трьох інших столиць провінцій, які тепер повністю контролюються талібами: Зарандж, столиця західної провінції Німроз, місто Шібірган, столиця північної провінції Джаузджан, і Талукан, столиця іншої північної провінції.

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