Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку впали в ціні до 72,45 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,52%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,76 долара за барель, втративши 0,60%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.