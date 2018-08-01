Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу зранку впали в ціні до 73,92 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,39%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,37 долара за барель, втративши 0,57%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.