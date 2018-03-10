Світоліна виграла поєдинок другого кола на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на старті турніру категорії “Прем’єр Мандаторі”, що проходить в Індіан-Веллс (США), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Уродженка Одеси в ранзі четвертого номеру посіву відкрила для себе турнір категорії “Прем’єр Мандаторі” в Індіан-Веллс у другому колі поєдинком проти 65-ї ракетки світу німкені Мони Бартель.
У цієї суперниці перша ракетка України виграла три з чотирьох попередніх зустрічей. Не сталося несподіванки й цього разу: без зайвих зусиль наша співвітчизниця подолала опір візаві, затративши на весь матч 1 годину 24 хвилини. В стартовій партії Світоліна втратила одну свою подачу, але сама зробила два брейки — 6:4. В другому сеті Світоліна вже не віддала жодної, натомість забрала дві чужі — 6:3.
Зауважимо, що наступною опоненткою нашої тенісистки по 1/16 фіналу стане переможниця у матчі між 27 сіяною Суарес Наварро з Іспанії та китаянки Се Шувей.