Сутички під Шевченківським судом Києва: активісти кидали каміння та петарди у правоохоронців

“На прохання поліцейських припинити протиправні дії активісти не реагували. Натомість стали палити та кидати фаєри, петарди, каміння та палиці у бік правоохоронців. Аби забезпечити проїзд службового транспорту правоохоронці відтіснили блокувальників та зробили коридор для проїзду спецавтомобіля”, — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що у рамках відкритого кримінального провадження слідчі нададуть правову оцінку діям кожного з учасників цієї події.

“Наразі поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок біля районного суду”, — додається у повідомленні.

Зазначимо, що раніше у пресцентрі поліції повідомляли, що під вечір активісти почали розходитися.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь.



Також після оголошення рішення між прихильниками підозрюваних та силовиками виникли сутички.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва відмовив у допитах посадовців у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заступника голови Нацполіції Євгенія Коваля та двох колишніх генпрокурорів.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва визначив трьох основних присяжних для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.