Судове засідання у справі щодо масових заворушень під ВР перенесено на 8 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва переніс на 8 грудня розгляд справи за обвинуваченням активістів в організації заворушень 31 серпня 2015 року під будівлею Верховної Ради, внаслідок чого загинуло чотири співробітники Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
Суд був змушений відкласти судове засідання через зміну складу групи прокурорів і відсутності у них документу, який підтверджує їхні повноваження в судовому засіданні.
"У зв'язку з тим, що повноваження прокурорів повинні бути підтвердженими конкретними процесуальними документами, а таких суд не бачить у своєму розпорядженні, судове засідання відкладається до 14.30 8 грудня. Також, суд звертається до прокурорів, в наступному судовому засіданні надати документи, в яких зафіксовані їхні повноваження", - сказав суддя Василь Бородій.
Водночас, суддя звернув увагу стороні обвинувачення на те, що кримінально процесуальний кодекс не передбачає зміни цілої групи прокурорів на стадії судового розгляду, а передбачає можливі заміни окремого прокурора у групі за виключими обставаними, які зафіксовані у КПК.
Нагадаємо, у липні минулого року ГПУ передала до суду справу проти 15 підозрюваних у сутичках під ВР 31 серпня 2015 року.
Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату. У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії.