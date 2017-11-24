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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78500 просмотра

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11:14 • 68545 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75696 просмотра

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Судебное заседание по делу о массовых беспорядков во ВР перенесено на 8 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес на 8 декабря рассмотрение дела по обвинению активистов в организации беспорядков 31 августа 2015 под зданием Верховной Рады, в результате чего погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.

Суд был вынужден отложить судебное заседание из-за изменения состава группы прокуроров и отсутствия у них документа, подтверждающего их полномочия в судебном заседании.

"В связи с тем, что полномочия прокуроров должны быть подтверждены конкретными процессуальными документами, а таких суд не видит в своем распоряжении, судебное заседание откладывается до 14.30 8 декабря. Также, суд обращается к прокурорам, в следующем судебном заседании предоставить документы, которых зафиксированы их полномочия", - сказал судья Василий Бородий.

В то же время, судья обратил внимание стороне обвинения в том, что уголовно процессуальный кодекс не предусматривает изменения целой группы прокуроров на стадии судебного разбирательства, а предусматривает возможные замены отдельного прокурора в группе по исключит обставанимы, которые зафиксированы в КПК.

Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии.

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