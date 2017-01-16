Суд знов визнав протиправними дії ФГВФО по відношенню до вкладників банку “Михайлівський”

Позивач стверджує, що ФГВФО неправомірно визнав нікчемним переказ коштів з фінкомпанії “Інвестиційно-розрахункового центру” на його рахунок у банку “Михайлівський”, а відтак протиправно відмовив йому у законних виплатах.

Нагадаємо, банк “Михайлівський” мав фінансових партнерів — компанії ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” та ТОВ “Кредитно-інвестиційний центр”, які за посередництва банку укладали договори з фізичними особами про залучення коштів. Фізичні особи надавали фінансовим компаніям у позику кошти, а фінансові компанії зобов’язувались повернути фізичним особам суму позики та сплатити проценти за її користування. При цьому, рахунки фізосіб були відкриті та обслуговувалися у банку “Михайлівський”.

У квітні 2016 року Нацбанк зобов’язав вказані компанії повернути всі кошти фізосіб на рахунки у банк “Михайлівський”, що й було зроблено у травні минулого року. За словами колишнього голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенко, відповідно до закону про гарантування вкладів кошти, що надійшли на банківський рахунок клієнта, є вкладом і гарантуються Фондом незалежно від того, що або хто був джерелом надходження цих коштів на рахунок клієнта. Тобто на момент введення тимчасової адміністрації, кошти клієнтів фінкомпаній знаходились на рахунках банку “Михайлівський” (як того вимагав НБУ), а відтак їх власники мали статус вкладників банку.

Попри вищезазначене, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів визнала такі перекази коштів нікчемними, а відтак відмовила цій категорії вкладників у виплатах.

На сьогоднішній день досі тривають судові процеси між ними та Фондом гарантування вкладів, і судові рішення підтверджують протиправність дій останнього.

Так, чергове рішення суду від 30 грудня 2016 року вказує на необґрунтованість та неправомірність дій уповноваженої особи ФГВФО.

“Як вбачається з пояснень представника позивача та наданих документів, ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр“ відповідними платіжними дорученнями зі свого розрахункового рахунку, який відкритий в ПАТ "Банк Михайлівський“, ініціював переказ коштів на повернення позик та процентів позивачу на підставі відповідних договорів між ними...

ПАТ "Банк Михайлівський“, виконуючи розрахунковий документ ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр“ на переказ коштів на користь позивача, не набув прав на суму коштів, які переказувались. А отже, ПАТ „Банк Михайлівський“ не є стороною переказу коштів, а є лише виконувачем своїх зобов’язань за договорами банківського рахунку перед клієнтом, в даному випадку перед ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр“, забезпечуючи рух коштів від ініціатора до отримувача переказу, тобто позивача.

Суд також звертає увагу, що списання та зарахування коштів за банківськими рахунками здійснюється відповідно до договорів обслуговування банківських рахунків та Інструкції про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 22 від 21 січня 2004 року.

А отже, договори, які було укладено між позивачем та ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр“ за своєю природою та змістом не є розрахунковим документом.

Договір про обслуговування банком банківського рахунку суб’єкта господарювання передбачає право банка відмовити у проведенні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення клієнтом норм чинного законодавства України, умов цього договору та банківських правил оформлення розрахункових, касових документів, заяв, доручень, і строків їх подання до банку.

ПАТ "Банк Михайлівський“ при проведенні розрахункових операцій зазначених фактів не було встановлено, а отже операції по перерахунку коштів є правомірними та відповідали діючому законодавству України”, — наголошено в постанові суду.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та визнає їх такими, що підлягають задоволенню.

Таким чином, суд визнав протиправними дії Уповноваженої особи Фонди гарантування вкладів фізичної осіб на ліквідацію ПАТ “Банк Михайлівський” щодо повідомлення вкладнику про нікчемність переказу його коштів, здійсненого ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” на рахунок в банку “Михайлівський”.

Нагадаємо, правова експертиза засвідчила неправомірність віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.

Як раніше повідомляв УНН, в НБУ не змогли пояснити, чому виконання вимог НБУ призвело до визнання банку неплатоспроможним. Також у Нацбанку відмовились від надання копій власних постанов, пославшись на банківську таємницю.

Експерти стверджують, що банк “Михайлівський” було навмисно визнано неплатоспроможним, аби за рахунок його активів врятувати “Платинум банк”.