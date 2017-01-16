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Суд вновь признал противоправными действия ФГВФЛ по отношению к вкладчикам банка "Михайловский"

Суд вновь признал противоправными действия ФГВФЛ по отношению к вкладчикам банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 12231 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск вкладчика банка "Михайловский" в Фонд гарантирования вкладов и установил, что действия последнего противоправные. Об этом говорится в постановлении суда от 30 декабря 2016 года, опубликованном в Едином реестре судебных решений , передает УНН.

Истец утверждает, что ФГВФЛ неправомерно признал ничтожным перевод средств с финкомпании "Инвестиционно-расчетного центра" на его счет в банке "Михайловский", а затем противоправно отказал ему в законных выплатах.

Напомним, банк "Михайловский" имел финансовых партнеров - компании ООО "Инвестиционно-расчетный центр" и ООО "Кредитно-инвестиционный центр", которые при посредничестве банка заключали договоры с физическими лицами о привлечении средств. Физические лица предоставляли финансовым компаниям взаймы средства, а финансовые компании обязывались вернуть физическим лицам сумму займа и уплатить проценты за ее пользование. При этом, счета физлиц были открыты и обслуживались в банке "Михайловский".

В апреле 2016 года Нацбанк обязал указанные компании вернуть все средства физлиц на счета в банк "Михайловский" , что и было сделано в мае прошлого года. По словам бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, согласно закону о гарантировании вкладов средства, поступившие на банковский счет клиента, являются вкладом и гарантируются Фондом независимо от того, что или кто был источником поступления этих средств на счет клиента. То есть на момент введения временной администрации, средства клиентов финкомпаний находились на счетах банка "Михайловский" (как того требовал НБУ), а потому их владельцы имели статус вкладчиков банка.

Несмотря на вышесказанное, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов признала такие переводы средств ничтожными, а затем отказала этой категории вкладчиков в выплатах.

На сегодняшний день до сих пор продолжаются судебные процессы между ними и Фондом гарантирования вкладов, и судебные решения подтверждают противоправность действий последнего.

Так, очередное решение суда от 30 декабря 2016 года указывает на необоснованность и неправомерность действий уполномоченного лица ФГВФЛ.

"Как следует из объяснений представителя истца и предоставленных документов, ООО" Инвестиционно-расчетный центр "соответствующими платежными поручениями со своего расчетного счета, открытого в ПАО" Банк Михайловский ", инициировал перевод средств на возврат займов и процентов истцу на основании соответствующих договоров между ними ...

ПАО "Банк Михайловский", выполняя расчетный документ ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на перевод средств в пользу истца, не получил прав на сумму средств, которые пересказывались. Следовательно, ПАО "Банк Михайловский" не является стороной перевода средств, а является лишь исполнителем своих обязательств по договорам банковского счета перед клиентом, в данном случае перед ООО "Инвестиционно-расчетный центр", обеспечивая движение средств от инициатора к получателю перевода, то есть истца.

Суд также обращает внимание, что списание и зачисление средств по банковским счетам осуществляется в соответствии с договорами обслуживания банковских счетов и Инструкции о безналичных счетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины № 22 от 21 января 2004 года.

Следовательно, договоры, которые были заключены между истцом и ООО "Инвестиционно-расчетный центр" по своей природе и содержанию не являются расчетным документом.

Договор об обслуживании банком банковского счета предприятия предусматривает право банка отказать в проведении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении клиентом норм действующего законодательства Украины, условий этого договора и банковских правил оформления расчетных, кассовых документов, заявлений, доверенностей, и сроков их представления в банк.

ПАО "Банк Михайловский" при проведении расчетных операций указанных фактов не было установлено, а значит операции по перечислению средств являются правомерными и отвечали действующему законодательству Украины ", - отмечается в постановлении суда.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и признает их подлежащими удовлетворению.

Таким образом, суд признал противоправными действия Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Банк Михайловский" по уведомлению вкладчику о ничтожности перевода его средств, совершенного ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на счет в банке "Михайловский".

Напомним, правовая экспертиза показала неправомерность отнесения банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных.

Как ранее сообщал УНН, в НБУ не смогли объяснить, почему требование НБУ привело к признанию банка несостоятельным. Также в Нацбанке отказались от предоставления копий собственных постановлений, сославшись на банковскую тайну.

Эксперты утверждают, что банк "Михайловский" было намеренно признано неплатежеспособным, чтобы за счет его активов спасти "Платинум банк" .

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