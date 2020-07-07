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Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна

Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна

Київ • УНН

 • 10713 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі рішення суду першої інстанції щодо відсторонення до 1 серпня голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами судового засідання суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив у силі захід забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді відсторонення від посади (голови Чернівецької облради - ред.) до 1 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ще на два місяці відсторонив від займаної посади голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна.

Як повідомлялося, ВАКС залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради.

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