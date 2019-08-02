Водія, який збив насмерть людину на інвалідному візку, арештували на 60 діб

Суд заарештував водія, який наїхав на чоловіка з обмеженими можливостями та втік з місця пригоди.

Нагадаємо, подія сталася 27 липня, близько 9:40, на Пролетарському шосе в місті Зміїв. Водій автомобіля Opel Vectra здійснив наїзд на чоловіка з обмеженими можливостями, який рухався по узбіччю дороги на інвалідному візку. Від отриманих травм потерпілий помер.

Водій транспортного засобу зник з місця події та був оголошений у розшук. Зловмисник переховувся від правосуддя у місті Суми. Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.

31 липян зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

2 серпня за рішенням суду підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у сумі 115 тисяч гривень.