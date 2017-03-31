Суд взяв під арешт трьох осіб, які незаконно доставляли людей до реабілітаційного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Приморський районний суд обрав арешт для трьох осіб, які незаконно доставляли людей до реабілітаційного центру “Косачівка”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
За інформацією прокуратури АРК, 31 березня Приморським районним судом задоволено клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою трьох осіб, яким повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки).
Зазначені особи безпосередньо незаконно позбавляли волі людей та доставляли їх до так званого реабілітаційного центру “Косачівка”, який позиціонувався як релігійна організація, де лікують від нарко- та алко- залежності.
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Прокуратура Автономної Республіки Крим звертається до можливих свідків, осіб, які знаходилися у зазначеній установі та їх родичів надати інформацію щодо відомих протиправних дій організаторів та членів організованої злочинної групи.