Суд арестовал лиц, которые незаконно доставляли людей в реабилитационный центр

По информации прокуратуры АРК, 31 марта Приморским районным судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трех человек, которым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия).

Указанные лица непосредственно незаконно лишали свободы людей и доставляли их в так называемый реабилитационный центр "Косачевка", который позиционировался как религиозная организация, где лечат от нарко- и алко- зависимости.

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Прокуратура Автономной Республики Крым обращается к возможным свидетелям, людям, находившихся в указанном учреждении и их родственникам предоставить информацию о известных противоправных действий организаторов и членов организованной преступной группы.