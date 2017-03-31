Суд арестовал лиц, которые незаконно доставляли людей в реабилитационный центр

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74582 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168578 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123871 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121233 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114934 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103814 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159261 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд арестовал лиц, которые незаконно доставляли людей в реабилитационный центр

Суд арестовал лиц, которые незаконно доставляли людей в реабилитационный центр

Киев  •  УНН

 • 18209 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Приморский районный суд избрал арест для трех лиц, которые незаконно доставляли людей в реабилитационный центр "Косачевка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

По информации прокуратуры АРК, 31 марта Приморским районным судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей трех человек, которым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия).

Указанные лица непосредственно незаконно лишали свободы людей и доставляли их в так называемый реабилитационный центр "Косачевка", который позиционировался как религиозная организация, где лечат от нарко- и алко- зависимости.

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Прокуратура Автономной Республики Крым обращается к возможным свидетелям, людям, находившихся в указанном учреждении и их родственникам предоставить информацию о известных противоправных действий организаторов и членов организованной преступной группы.

Украинские Национальные Новости

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