Суд у справі військового-дезертира з Криму розпочався у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Дарницький районний суд Києва у вівторок розглядає кримінальне провадження щодо кримського військовослужбовця Максима Одинцова, затриманого СБУ минулого року на адмінкордоні з Кримом. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як зазначається, М.Одинцова доставили до суду, на місці присутні два його адвокати, а також прокуратура з Миколаєва.
Вказано, що справи М.Одинцова і другого військовослужбовця Олександра Баранова розділили.
Як повідомляється, у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України повідомили, що судовий процес у справі кримських військовослужбовців Максима Одинцова і Олександра Баранова триватиме до літа.
Колишніх українських військових із Криму Олександра Баранова та Максима Одинцова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з анексованим півостровом у пункті пропуску "Чонгар" на Херсонщині. За даними СБУ, М.Одинцов і О.Баранов є українськими військовослужбовцями, які пішли служити в російську армію після анексії Криму.
Миколаївським судом затриманим висунули підозру за двома статтями - за дезертирство і державну зраду. М.Одинцова і О.Баранова заарештували на два місяці без можливості внесення застави.
У той же час міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала в Криму і вивезла в Миколаївську область М.Одинцова і О.Баранова, які, як сказано в повідомленні, є російськими військовими.