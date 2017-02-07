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Суд по делу военного-дезертира из Крыма начался в столице

Киев • УНН

 • 7965 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Дарницкий районный суд Киева во вторник рассматривает уголовное производство в отношении крымского военнослужащего Максима Одинцова, задержанного СБУ в прошлом году на админгранице с Крымом. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Суд по делу военного-дезертира из Крыма начался в столице

Как отмечается, М.Одинцова доставили в суд, на месте присутствуют два его адвоката, а также прокуратура из Николаева.

Указано, что дела М.Одинцова и второго военнослужащего Александра Баранова разделили.

Как сообщается, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что судебный процесс по делу крымских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова продлится до лета.

Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом в пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области. По данным СБУ, М.Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным выдвинули подозрение по двум статьям - за дезертирство и государственную измену. М.Одинцова и А.Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область М.Одинцова и А.Баранова, которые, как сказано в сообщении, являются российскими военными.

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