Суд по делу военного-дезертира из Крыма начался в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Дарницкий районный суд Киева во вторник рассматривает уголовное производство в отношении крымского военнослужащего Максима Одинцова, задержанного СБУ в прошлом году на админгранице с Крымом. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Как отмечается, М.Одинцова доставили в суд, на месте присутствуют два его адвоката, а также прокуратура из Николаева.
Указано, что дела М.Одинцова и второго военнослужащего Александра Баранова разделили.
Как сообщается, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что судебный процесс по делу крымских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова продлится до лета.
Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом в пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области. По данным СБУ, М.Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в армию после аннексии Крыма.
Николаевским судом задержанным выдвинули подозрение по двум статьям - за дезертирство и государственную измену. М.Одинцова и А.Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область М.Одинцова и А.Баранова, которые, как сказано в сообщении, являются российскими военными.