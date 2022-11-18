Суд у справі МН17 підтвердив, що агресія рф в Україні триває з 2014 року - Мамедов

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"На міжнародно-правових майданчиках і всередині українського суспільства завжди витала думка, що агресія російської федерації розпочалася 24 лютого. Суд підтвердив сумніви багатьох скептиків про те, що агресія рф проти України розпочалася саме у 2014 році. Можна сказати, що Нідерландський суд своїм рішенням визнав стороною конфлікту російську федерацію", - сказав Мамедов.

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За словами експерта, вирок суду свідчить про те, що саме росія здійснювала "загальний ефективний контроль" на цих територіях. Він додав, що відтепер ні в кого не має виникати сумніву, що в Україні відбувався "не внутрішній, а саме міжнародний збройний конфлікт", який розпочався у 2014 році.

Мамедов також зауважив, що, на його думку, рішення суду є проміжним, а міжнародній слідчій групі треба продовжувати працювати. Зокрема, встановити командний ланцюг, який є причетним до переміщення БУК-а на територію України та екіпаж якого відкривав вогонь.

"Рішення щодо комплексів такого рівня приймалося завжди керівництвом тієї чи іншої країни, адже це серйозна зброя. Я не виключаю, що до ухвалення рішення були залучені президент рф, міністр оборони. Оскільки ці особи підлягають імунітету, матеріали, які знаходяться в розпорядженні слідчої групи, можна було б передати в Міжнародний кримінальний суд, який не має обмежень в імунітеті, для притягнення високопоставлених осіб рф до відповідальності за збиття "Боїнгу", – вказав експерт.

Нагадаємо

17 листопада суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що рішення окружного суду Гааги у справі МН17 – перший етап великого процесу над злочинним путінським режимом.