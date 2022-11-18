Суд у справі МН17 підтвердив, що агресія рф в Україні триває з 2014 року - Мамедов

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 1704 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 95610 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 104901 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 138253 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 166800 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 211072 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 215793 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 430746 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231221 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197303 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 92212 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 91833 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 93696 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 83981 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 92776 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 95474 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 430688 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 386499 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 597188 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 722759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 294 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 24439 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 95325 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 131041 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 214919 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Суд у справі МН17 підтвердив, що агресія рф в Україні триває з 2014 року - Мамедов

Суд у справі МН17 підтвердив, що агресія рф в Україні триває з 2014 року - Мамедов

Київ • УНН

 • 350248 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Суд у Нідерландах щодо справи МН17 підтвердив, що російська агресія в Україні триває з 2014 року, а не з лютого 2022-го. Про це під час брифінгу заявив експерт з національного та міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов, передає УНН.

Цитата

"На міжнародно-правових майданчиках і всередині українського суспільства завжди витала думка, що агресія російської федерації розпочалася 24 лютого. Суд підтвердив сумніви багатьох скептиків про те, що агресія рф проти України розпочалася саме у 2014 році. Можна сказати, що Нідерландський суд своїм рішенням визнав стороною конфлікту російську федерацію", - сказав Мамедов.

Деталі

За словами експерта, вирок суду свідчить про те, що саме росія здійснювала "загальний ефективний контроль" на цих територіях. Він додав, що відтепер ні в кого не має виникати сумніву, що в Україні відбувався "не внутрішній, а саме міжнародний збройний конфлікт", який розпочався у 2014 році. 

Мамедов також зауважив, що, на його думку, рішення суду є проміжним, а міжнародній слідчій групі треба продовжувати працювати. Зокрема, встановити командний ланцюг, який є причетним до переміщення БУК-а на територію України та екіпаж якого відкривав вогонь.

"Рішення щодо комплексів такого рівня приймалося завжди керівництвом тієї чи іншої країни, адже це серйозна зброя. Я не виключаю, що до ухвалення рішення були залучені президент рф, міністр оборони. Оскільки ці особи підлягають імунітету, матеріали, які знаходяться в розпорядженні слідчої групи, можна було б передати в Міжнародний кримінальний суд, який не має обмежень в імунітеті, для притягнення високопоставлених осіб рф до відповідальності за збиття "Боїнгу", – вказав експерт.

Нагадаємо

17 листопада суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що рішення окружного суду Гааги у справі МН17 – перший етап великого процесу над злочинним путінським режимом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36