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Суд по делу МН17 подтвердил, что агрессия россии в Украине продолжается с 2014 года - Мамедов

Суд по делу МН17 подтвердил, что агрессия россии в Украине продолжается с 2014 года - Мамедов

Киев • УНН

 • 350240 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Суд в Нидерландах по делу МН17 подтвердил, что российская агрессия в Украине продолжается с 2014 года, а не с февраля 2022-го. Об этом на брифинге заявил эксперт по национальному и международному уголовному праву Гюндуз Мамедов, передает УНН.

Цитата

"На международно-правовых площадках и внутри украинского общества всегда приветствовало мнение, что агрессия российской федерации началась 24 февраля. Суд подтвердил сомнения многих скептиков о том, что агрессия россии против Украины началась именно в 2014 году. Можно сказать, что Нидерландский суд своим решением признал стороной конфликта российскую федерацию", – сказал Мамедов.

Детали

По словам эксперта, приговор суда свидетельствует о том, что именно россия осуществляла "общий эффективный контроль" на этих территориях. Он добавил, что отныне ни у кого не должно остаться сомнений, что в Украине "происходил не внутренний, а именно международный вооруженный конфликт", который начался в 2014 году. 

Мамедов также отметил, что, по его мнению, решение суда промежуточно, а международной следственной группе нужно продолжать работать. В частности, установить командную цепь, которая причастна к перемещению БУК-а на территорию Украины и экипаж которой открывал огонь.

"Решение по комплексам такого уровня принималось всегда руководством той или иной страны, ведь это серьезное оружие. Я не исключаю, что к принятию решения были привлечены президент рф, министр обороны. Поскольку эти лица подлежат иммунитету, материалы, которые находящиеся в распоряжении следственной группы, можно было бы передать в Международный уголовный суд, не имеющий ограничений в иммунитете, для привлечения высокопоставленных лиц рф к ответственности за ущерб "Боингу", – указал эксперт.

Напомним

17 ноября суд в Нидерландах объявил приговор по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что решение окружного суда Гааги по делу МН17– первый этап большого процесса над преступным путинским режимом.

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