Суд у Гаазі збирає дані для визнання війни на Донбасі міжнародним конфліктом між РФ і Україною

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд (МКС - ред.) у Гаазі розглядає інформацію про причетність Російської Федерації до здійснення контролю над збройними угрупованнями на Донбасі, щоб визначити чи можна розглядати цей збройний конфлікт як міжнародний. Про це йдеться у звіті МКС про попереднє розслідування ситуації в Україні, опублікованому 14 листопада, передає УНН.