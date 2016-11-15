Суд у Гаазі збирає дані для визнання війни на Донбасі міжнародним конфліктом між РФ і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд (МКС - ред.) у Гаазі розглядає інформацію про причетність Російської Федерації до здійснення контролю над збройними угрупованнями на Донбасі, щоб визначити чи можна розглядати цей збройний конфлікт як міжнародний. Про це йдеться у звіті МКС про попереднє розслідування ситуації в Україні, опублікованому 14 листопада, передає УНН.
“Канцелярія Прокурора також розглядає заяви про те, що Російська Федерація в цілому здійснювала контроль над збройними угрупованнями в східній Україні, з метою встановлення, чи можна розглядати цей збройний конфлікт, як міжнародний конфлікт за своєю природою”, — йдеться у звіті.
У звіті зазначається, що визнання збройного конфлікту на Донбасі міжнародним спричинило б за собою застосування статей Римського статуту.
“Існування єдиного міжнародного збройного конфлікту в східній Україні спричинило б за собою застосування статей Римського статуту, що мають відношення до збройних конфліктів міжнародного характеру протягом відповідного періоду”, — зазначається у звіті.
Повідомляється, що МКС повинен встановити, чи причетна Росія до поставки обладнання на територію Донбасу, персоналу та фінансування.
“При проведенні аналізу Канцелярія Прокурора повинна встановити, чи вказують наявні відомості на підтримку російськими органами влади збройних угруповань у формі поставок обладнання, персоналу і фінансування, а також чи відбувалося з їхнього боку загальне управління або допомога в плануванні дій збройних угруповань таким чином, що це вказало б на здійснення ними (Російськими органами влади) дійсного контролю над ними (збройними угрупованнями — ред.). Зараз Канцелярією Прокурора проводиться детальний фактичний і правовий аналіз наявних відомостей, що стосуються даного питання”, — додали у звіті.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вказав у звіті, що з початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 9578 людей, включаючи службовців Збройних сил, членів військових угруповань і мирних жителів.