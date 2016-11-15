Суд в Гааге собирает данные для признания войны в Донбассе международным конфликтом между РФ и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд (МУС - ред.) в Гааге рассматривает информацию о причастности Российской Федерации к осуществлению контроля над вооруженными группировками на Донбассе, чтобы определить можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт как международный. Об этом говорится в отчете МEС о предварительном расследовании ситуации в Украине, опубликованном 14 ноября, передает УНН.
"Канцелярия Прокурора также рассматривает заявления о том, что Российская Федерация в целом осуществляла контроль над вооруженными группировками в восточной Украине, с целью установления, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт, как международный конфликт по своей природе", - говорится в отчете.
В отчете отмечается, что признание вооруженного конфликта на Донбассе международным повлекло бы за собой применение статей Римского статута.
"Существование единого международного вооруженного конфликта в восточной Украине повлекло бы за собой применение статей Римского статута, имеющих отношение к вооруженным конфликтам международного характера в течение соответствующего периода", - отмечается в отчете.
Сообщается, что МУС должен установить, причастна ли Россия к поставке оборудования на территорию Донбасса, персонала и финансированию.
"При проведении анализа Канцелярия Прокурора должна установить, указывают ли имеющиеся сведения в поддержку российскими органами власти вооруженных группировок в форме поставок оборудования, персонала и финансирования, а также происходило ли с их стороны общее управление или помощь в планировании действий вооруженных группировок таким образом, что это указало бы на осуществление ими (Российскими органами власти) действительного контроля над ними (вооруженными группировками - ред.). Сейчас Канцелярией Прокурора проводится детальный фактический и правовой анализ имеющихся сведений, касающихся данного вопроса", - добавили в отчете.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге указал в отчете, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 9578 человек, включая служащих Вооруженных сил, членов военных группировок и мирных жителей.