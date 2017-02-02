Суд сьогодні продовжить розгляд апеляції на запобіжний захід М.Охендовському

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва продовжить 2 лютого розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу суду першої інстанції, якою було тільки частково задоволено клопотання САП і застосовано до голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомили УНН у прес-службі САП.

Як зазначили у прес-службі, засідання розпочнеться 2 лютого о 17 годині.

Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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