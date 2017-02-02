Суд сегодня продолжит рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому

Как отметили в пресс-службе, заседание начнется 2 февраля в 17:00.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить к нему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взяток в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.