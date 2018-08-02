Суд щодо Савченко має розпочатись цього року - Луценко

"В слідстві (у справі Савченко та Рубана – ред.) наступає наступний етап – виконання статті 290 КПК. Це ознайомлення підозрюваних, їхніх захисників з матеріалами досудового слідства. Після завершення цієї процедури справа буде направлена до суду. З огляду на кількість здобутих доказів, вважаємо що суд має розпочатись ще цього року і війти в активну фазу", - повідомив Ю.Луценко.



Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.



У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, результати розшифровки відповідей на запитання експертів при проходженні заарештованим народним депутатом Надією Савченко “детектора брехні” підтвердили її наміри про готовність вчинити збройний державний переворот із фізичним знищенням українських політиків.