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Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив судове засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України, народному депутату від партії “Європейська солідарність” Петру Порошенку, якого підозрюють у перевищенні повноважень щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, передає кореспондент УНН.

Так, судове засідання продовжилося після тижневої перерви у розгляді справі. Зазначимо, Петро Порошенко прибув під стіни суду, де зібралися люди на підтримку політика, приблизно о 11:05.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР. 

Як раніше повідомлялося в УНН, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу Порошенкові з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Офіс Генерального прокурора України раніше подавав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 

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