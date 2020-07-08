Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив судове засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України, народному депутату від партії “Європейська солідарність” Петру Порошенку, якого підозрюють у перевищенні повноважень щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, передає кореспондент УНН.
Так, судове засідання продовжилося після тижневої перерви у розгляді справі. Зазначимо, Петро Порошенко прибув під стіни суду, де зібралися люди на підтримку політика, приблизно о 11:05.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Як раніше повідомлялося в УНН, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу Порошенкові з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Офіс Генерального прокурора України раніше подавав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.