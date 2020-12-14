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Суд продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу завтра

Київ • УНН

 • 11352 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва завтра продовжить засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.

Суд продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу завтра

На запитання, коли суд продовжить засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу, Донський відповів: “Завтра (15 грудня —ред.) о 14:15”.

Як повідомлялося, 14 грудня суддя Тетяна Ільєва відмовила у відводі судді В’ячеслава Підпалого від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу.

Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.

Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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