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Суд подовжив відсторонення від посади першому заступнику мера Ужгорода

Суд подовжив відсторонення від посади першому заступнику мера Ужгорода

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Першому заступнику голови Ужгородської міської ради Іштвану Цапу суд подовжив відсторонення від посади до 22 травня 2017 року, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.

“Ужгородський міський районний суд задовольнив клопотання обласної прокуратури щодо подовження терміну відсторонення від посади першого заступника голови Ужгородської міської ради”, — зазначила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Нагадаємо, що І.Цап є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК (отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах). 31 січня 2017 року рішенням Ужгородського міського районного суду посадовця відсторонили від виконання службових обов’язків до 30 березня 2017 року.

10 лютого рішенням Апеляційного суду Закарпатської області першому заступнику міського голови Ужгорода було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2017 року, однак І.Цап вніс заставу у сумі 240 тисяч гривень.

Як раніше повідомляв УНН, 28 лютого прокуратура оприлюднила відео докази корупції в Ужгородській міськраді.

 

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