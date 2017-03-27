Суд продлил отстранение от должности первого заммэра Ужгорода

"Ужгородский городской районный суд удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о продлении срока отстранения от должности первого заместителя председателя Ужгородского городского совета", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Напомним, что И.Цап является подозреваемым в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах). 31 января 2017 года решением Ужгородского городского районного суда чиновник отстранен от исполнения служебных обязанностей до 30 марта 2017 года.

10 февраля решением Апелляционного суда Закарпатской области первому заместителю городского головы Ужгорода была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года, однако И.Цап внес залог в сумме 240 000 гривен.

Как ранее сообщал УНН, 28 февраля прокуратура обнародовала видео доказательства коррупции в Ужгородском горсовете.