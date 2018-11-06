Суд Одеси відправив догхантера в СІЗО без права внесення застави

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ОДЕСА – КИЇВ. 6 листопада. УНН. 5 листопада у Київському районному суді м. Одеси суд обрав запобіжний захід догхантеру Максиму Литвину. Про це повідомляє кореспондент УНН

37-річного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України).

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що за версією слідства, протягом декількох місяців 2018 року співмешканка обвинуваченого через соціальну мережу Facebook брала до свого дому кошенят, які знаходились під піклуванням волонтерів.

Однак, отримавши вказаних тварин, чоловік не надавав їм відповідних умов для проживання.

Навпаки, обвинувачений, отримуючи хворобливе самозадоволення, завдавав їм біль, страждання, шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень та піддаючи їх впливу термічних факторів.

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