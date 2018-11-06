Суд Одессы отправил догхантера в СИЗО без права внесения залога

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107899 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115647 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153873 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173356 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд Одессы отправил догхантера в СИЗО без права внесения залога

Киев  •  УНН

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ОДЕССА — КИЕВ. 6 ноября. УНН. 5 ноября в Киевском районном суде г. Одессы суд избрал меру пресечения догхантеров Максиму Литвину. Об этом сообщает корреспондент УНН.

37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без альтернативы внесения залога.

Напомним, что по версии следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года сожительница обвиняемого через социальную сеть Facebook брала в дом котят, находились под попечительством волонтеров.

Однако, получив указанных животных, человек не придавал им соответствующих условий для проживания.

Напротив, обвиняемый, получая болезненное самоудовлетворение, наносил им боль, страдания, путем нанесения ударов, причинение повреждений и подвергая их воздействию термических факторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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