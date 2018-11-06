Суд Одессы отправил догхантера в СИЗО без права внесения залога
Киев • УНН
ОДЕССА — КИЕВ. 6 ноября. УНН. 5 ноября в Киевском районном суде г. Одессы суд избрал меру пресечения догхантеров Максиму Литвину. Об этом сообщает корреспондент УНН.
37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины).
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без альтернативы внесения залога.
Напомним, что по версии следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года сожительница обвиняемого через социальную сеть Facebook брала в дом котят, находились под попечительством волонтеров.
Однако, получив указанных животных, человек не придавал им соответствующих условий для проживания.
Напротив, обвиняемый, получая болезненное самоудовлетворение, наносил им боль, страдания, путем нанесения ударов, причинение повреждений и подвергая их воздействию термических факторов.