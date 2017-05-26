Суд обрав запобіжний захід 22 із 23 екс-податківців – А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд обрав запобіжні заходи 22 затриманим екс-податківцям , яких підозрюють в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
“За участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем затримано 23 екс-керівників Мінздоху часів Клименка; судом арештовано з правом застави — 11 підозрюваних; запобіжний захід (застава) обрано — 7 підозрюваним; запобіжний захід (особисте зобов’язання) обрано — 4 підозрюваним”, — написав А.Матіос.
За його словами, загальна сума визначених судом застав підозрюваним складає — 326,128 млн грн.
Крім того, за даними А.Матіоса, під час обшуків у підозрюваних вилучено 23 авто — Bentley, Mercedes, Lexus, BMW та інші.
Також слідчі вилучили 5,5 млн дол, 3,7 млн грн, понад 3 кг золота, 20 картин (18-19 сторіччя) і більше 20 коштовних годинників.
“Без доставки гелікоптерами затриманих зі всієі Украіни — розглянути за 72 години санкції в суді було б НЕМОЖЛИВО!” — уточнив А.Матіос.
Він також анонсував нову хвилю затримань у цій справі і додав, що наразі військова прокуратура працює над арештом решти майна підозрюваних.
“І до речі: ... чекайте наступну хвилю... (а зараз займаємося арештом іншого майна — його чималенький список і фото обов’язково опублікуємо)”, — додав А.Матіос.
Як повідомляв УНН, 24 травня МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 23 фігурантів справи.