Суд избрал меру пресечения 22 из 23 экс-налоговиков - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд избрал меру пресечения 22 задержанным экс-налоговикам, которых подозревают в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
“За участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением задержаны 23 экс-руководителя Минсдоха времен Клименко; судом арестованы с правом залога — 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избрана — 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избрана — 4 подозреваемым”, — написал А.Матиос.
По его словам, общая сумма определенных судом залогов подозреваемым составляет — 326,128 млн грн.
Кроме того, по данным А.Матиоса, во время обысков у подозреваемых изъято 23 автомобиля — Bentley, Mercedes, Lexus, BMW и другие.
Также следователи изъяли 5,5 млн долл, 3,7 млн грн, более 3 кг золота, 20 картин (18-19 века) и более 20 ценных часов.
“Без доставки вертолетами задержанных со всей Украины — рассмотреть за 72 часа санкции в суде было бы НЕВОЗМОЖНО!” — уточнил А.Матиос.
Он также анонсировал новую волну задержаний в этом деле и добавил, что сейчас военная прокуратура работает над арестом остального имущества подозреваемых.
“И кстати ... ждите следующую волну ... (а сейчас занимаемся арестом другого имущества — его немаленький список и фото обязательно опубликуем)”, — добавил А.Матиос.
Как сообщал УНН, 24 мая МВД и ГПУ отчитались о "самой крупной антикоррупционной операции": 454 обыска в 15 областях.