Суд обрав запобіжні заходи особам, підозрюваним у підпалі квартири мера Херсона

Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу чоловікам, затриманим за підозрою в підпалі квартири міського голови. Зокрема, 31-річного уродженця Луганської області взяли під варту строком на 2 місяці, 29-річний херсонець — знаходиться під домашнім арештом.

Нагадаємо, що 9 листопада 2016 року Дніпровським відділенням поліції за фактом підпалу вхідної двері квартири Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України “Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу”.

Нагадаємо, у Херсоні поліцейські разом із представниками обласної прокуратури та УСБУ в Херсонській області затримали двох чоловіків, які підозрюються в підпалі квартири Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка.