Суд избрал меры пресечения лицам, подозреваемым в поджоге квартиры мэра Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Херсоне мужчинам, задержанным по подозрению в поджоге квартиры городского головы, суд избрал меры предосторожности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Херсонский городской суд избрал меру пресечения мужчинам, задержанным по подозрению в поджоге квартиры городского головы. В частности, 31-летнего уроженца Луганской области взяли под стражу сроком на 2 месяца, 29-летний херсонец - находится под домашним арестом.
Напомним, что 9 ноября 2016 г. Днепровским отделением полиции по факту поджога входной двери квартиры Херсонского городского головы Владимира Николаенко было начато уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
Напомним, в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и УСБУ в Херсонской области задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге квартиры Херсонского городского головы Владимира Николаенко.