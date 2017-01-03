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Суд избрал меры пресечения лицам, подозреваемым в поджоге квартиры мэра Херсона

Суд избрал меры пресечения лицам, подозреваемым в поджоге квартиры мэра Херсона

Киев • УНН

 • 5746 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Херсоне мужчинам, задержанным по подозрению в поджоге квартиры городского головы, суд избрал меры предосторожности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Херсонский городской суд избрал меру пресечения мужчинам, задержанным по подозрению в поджоге квартиры городского головы. В частности, 31-летнего уроженца Луганской области взяли под стражу сроком на 2 месяца, 29-летний херсонец - находится под домашним арестом.

Напомним, что 9 ноября 2016 г. Днепровским отделением полиции по факту поджога входной двери квартиры Херсонского городского головы Владимира Николаенко было начато уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Напомним, в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и УСБУ в Херсонской области задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге квартиры Херсонского городского головы Владимира Николаенко.

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