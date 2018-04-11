Суд обрав капітану судна "Норд" другий запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Херсонський міський суд обрав капітану судна "Норд", затриманого в Азовському морі під російським прапором, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у справі, яка стосується незаконного видобутку рибних ресурсів. Про це УНН повідомили в прокуратурі АРК Крим.
“Сьогодні Херсонський міський суд обрав капітану (судна „Норд“ — ред.) другий захід — особисте зобов’язання у другій справі” — сказали в прокуратурі.
На капітана, зауважили в прокуратурі, покладено обов’язки не виїжджати на територію окупованого Криму, з’являтися за першим викликом слідчого тощо.
Як повідомляв УНН, 10 квітня капітану судна “Норд” висунули другу підозру — у незаконному рибному промислі.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.
Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.
Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.
Екіпаж “Норду” допитали у СБУ у справі про захоплення судна.