Суд арештував яхту Віктора Медведчука, яка заходила у порти окупованого Криму

Деталі

Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна “ROMANCE 1” (порт приписки — Херсон). У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово анексованого Криму. Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

Додамо

На даний момент триває досудове розслідування за:

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ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилось слідчим управлінням ГУ Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Криму.

Нагадаємо

У лютому РНБО за пропозиціями Служби безпеки запровадила економічні санкції до низки фізичних і юридичних осіб. Серед них — молдовська авіакомпанія JET4U S.R.L. та португальська JET4U LDA, які за здійснювали польоти до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.