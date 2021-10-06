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Стрілянина в техаській школі: 4 особи поранено, 18-річний підозрюваний знаходиться під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В середу вранці в результаті стрілянини в середній школі Timberview в Арлінгтоні, штат Техас, постраждали чотири людини. Підозрюваний, 18-річний учень, зник з місця події і був узятий під варту через кілька годин. Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.

Деталі

Поліція повідомила, що двоє з постраждалих отримали вогнепальні поранення. Три жертви стрілянин були учнями, а одна особа - в похилому віці, який, можливо, був учителем.

За даними поліції, троє з чотирьох потерпілих були госпіталізовані: 15-річний хлопчик в критичному стані, 25-річний чоловік і дівчинка-підліток - обоє в задовільному стані.

Поліція впізнала підозрюваного як 18-річного Тімоті Джорджа Сімпкінса. Після оголошення його про розшук поліція повідомила, що він був узятий під варту і звинувачений за декількома пунктами в нападі із застосуванням зброї при обтяжуючих обставинах.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021


Як повідомляв УНН раніше, в американській школі в Техасі відбулася стрілянина.

Поліція і швидка допомога відразу прибули на місце події в місті Арлінгтон. Навчальний заклад відразу закрили, а учні та персонал сиділи замкнені в своїх класах і кабінетах.

За даними телеканалу CBS, безліч людей були поранені.

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