Стрельба в техасской школе: 4 человека ранены, 18-летний подозреваемый находится под стражей

Детали

Полиция сообщила, что двое из пострадавших получили огнестрельные ранения. Три жертвы стрельбы были учениками, а один человек — в возрасте, который, возможно, был учителем.

По данным полиции, трое из четырех пострадавших были госпитализированы: 15-летний мальчик в критическом состоянии, 25-летний мужчина и девочка-подросток — оба в удовлетворительном состоянии.

Полиция опознала подозреваемого как 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса. После объявления его о розыске полиция сообщила, что он был взят под стражу и обвинен по нескольким пунктам в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18 year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021



Как сообщал УНН ранее, в американской школе в Техасе произошла стрельба.

Полиция и скорая помощь сразу прибыли на место происшествия в городе Арлингтон. Учебное заведение сразу закрыли, а ученики и персонал сидели взаперти в своих классах и кабинетах.

По данным телеканала CBS, множество людей были ранены.