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Стрілянина в Лас-Вегасі: одна людина загинула, двоє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Лас-Вегалі відбулась смертельна перестрілка, одна людина загинула, а троє інших отримали поранення, передає УНН з посиланням на Associated Press.

У Лас-Вегасі біля готелю “Космополітен” чоловік відкрив стрілянину в автобусі. Після цього він забарикадувався в салоні.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Також у повідомленні зазначено, що чоловік, який відкрив стрілянину в автобусі, здався поліції

 

 

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