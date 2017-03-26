Стрілянина в Лас-Вегасі: одна людина загинула, двоє поранені

У Лас-Вегасі біля готелю “Космополітен” чоловік відкрив стрілянину в автобусі. Після цього він забарикадувався в салоні.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Також у повідомленні зазначено, що чоловік, який відкрив стрілянину в автобусі, здався поліції