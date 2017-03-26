Стрілянина в Лас-Вегасі: одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Лас-Вегалі відбулась смертельна перестрілка, одна людина загинула, а троє інших отримали поранення, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У Лас-Вегасі біля готелю “Космополітен” чоловік відкрив стрілянину в автобусі. Після цього він забарикадувався в салоні.
Внаслідок інциденту одна людина загинула, двоє отримали поранення.
Також у повідомленні зазначено, що чоловік, який відкрив стрілянину в автобусі, здався поліції