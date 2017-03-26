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Стрельба в Лас-Вегасе: 1 человек погиб и двое ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Лас-Вегасе состоялась смертельная перестрелка, один человек погиб, а трое других получили ранения, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В Лас-Вегасе возле гостиницы "Космополитен" мужчина открыл стрельбу в автобусе. После этого он забаррикадировался в салоне.

В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

Также в сообщении отмечено, что человек, который открыл стрельбу в автобусе, сдался полиции.

 

 

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