Стрельба в Лас-Вегасе: 1 человек погиб и двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Лас-Вегасе состоялась смертельная перестрелка, один человек погиб, а трое других получили ранения, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В Лас-Вегасе возле гостиницы "Космополитен" мужчина открыл стрельбу в автобусе. После этого он забаррикадировался в салоне.
В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.
Также в сообщении отмечено, что человек, который открыл стрельбу в автобусе, сдался полиции.