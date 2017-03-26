Стрельба в Лас-Вегасе: 1 человек погиб и двое ранены

В Лас-Вегасе возле гостиницы "Космополитен" мужчина открыл стрельбу в автобусе. После этого он забаррикадировался в салоне.

В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

Также в сообщении отмечено, что человек, который открыл стрельбу в автобусе, сдался полиции.