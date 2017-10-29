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Стрілянина у столичному ресторані: постраждалий у тяжкому стані

Стрілянина у столичному ресторані: постраждалий у тяжкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На даний час стан чоловіка, в якого вчора стріляли в одному з ресторанів Києва, є тяжким, медики йому надають всю необхідну допомогу. Про це сказала в ефірі "112 Україна" прес-секретар ГУ НП у Києві Оксана Блищик, передає УНН.

"Його стан тяжкий. Він перебуває в лікарні під наглядом медиків. Йому надають всю необхідну медичну допомогу", - сказала вона.

Блищик також розповіла, що співробітники поліції виявили камери відеонагляду, які зафіксували трьох зловмисників: двоє з них – люди молодшого віку, один старший чоловік.

"З місця злочину вилучили стріляну гільзу, яку відправили для проведення експертизи. Тільки після цього дослідження ми зможемо точно сказати чи це була бойова, чи травматична зброя", - додала прес-секретар.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня у Києві сталася стрілянина в одному із ресторанів міста неподалік від станції метро Печерська, постраждала одна людина. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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