Стіна будинку, що звалилася, травмувала людей в Одесі

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За словами місцевих жителів, будівельники збиралися обрушити одну зі стін ремонтованого будинку так, щоб вона впала на вулицю, проте обвал стався всередину. Один з робітників отримав відкриті переломи, його напарники також отримали травми. Під час обвалення в аварійній частині будинку знаходилися дві сім'ї - в квартирах на першому і другому поверхах. Ніхто з мешканців не постраждав.

Зазначимо, що будинок в Хутірському провулку постраждав 2 квітня 2021 року від вибуху газу і був частково зруйнований. Тоді загинула одна людина, четверо отримали пошкодження. Після цього мерія провела тендер на відновлення будинку, і підрядна організація почала відновлювальні роботи.