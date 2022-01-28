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Стіна будинку, що звалилася, травмувала людей в Одесі

Стіна будинку, що звалилася, травмувала людей в Одесі

Київ • УНН

 • 25429 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Стіна будинку обрушилася на робітників під час будівельних робіт, які проводилися на вулиці Хутірській в Одесі. НП, в результаті якого травмовано троє осіб, сталося вранці 28 січня. Обвалення сталося на площі в 20 кв м, передає УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

За словами місцевих жителів, будівельники збиралися обрушити одну зі стін ремонтованого будинку так, щоб вона впала на вулицю, проте обвал стався всередину. Один з робітників отримав відкриті переломи, його напарники також отримали травми. Під час обвалення в аварійній частині будинку знаходилися дві сім'ї - в квартирах на першому і другому поверхах. Ніхто з мешканців не постраждав.

Зазначимо, що будинок в Хутірському провулку постраждав 2 квітня 2021 року від вибуху газу і був частково зруйнований. Тоді загинула одна людина, четверо отримали пошкодження. Після цього мерія провела тендер на відновлення будинку, і підрядна організація почала відновлювальні роботи.

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