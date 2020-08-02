Степанов розповів, чи можуть області не приймати умови карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи можуть області, а саме місцева влада, не приймати правила карантину чи самостійно його послаблювати. Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Так, за словами міністра, місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно.
"Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони (місцева влада - ред.) можуть лише посилювати обмеження, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантинні обмеження", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, за якими критеріями визначають небезпечні зони в Україні в період дії адаптивного карантину.