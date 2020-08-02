Степанов розповів, чи можуть області не приймати умови карантину

Так, за словами міністра, місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно.

"Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони (місцева влада - ред.) можуть лише посилювати обмеження, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантинні обмеження", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, за якими критеріями визначають небезпечні зони в Україні в період дії адаптивного карантину.